Официальный курс маната к мировым валютам на 6 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 6 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,923 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9230 1 австралийский доллар AUD 1,2195 1 аргентинский песо ARS 0,0165 1 белорусский рубль BYN 0,6567 1 бразильский реал BRL 0,2974 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1066 100 южнокорейских вон KRW 0,1417 1 чешская крона CZK 0,0780 100 чилийских песо CLP 0,2030 1 китайский юань CNY 0,2666 1 датская крона DKK 0,2585 1 грузинский лари GEL 0,5496 1 гонконгский доллар HKD 0,2180 1 индийская рупия INR 0,0229 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2995 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1860 1 швейцарский франк CHF 1,8522 1 израильский шекель ILS 0,5460 1 канадский доллар CAD 1,3287 1 кувейтский динар KWD 5,6152 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0200 100 ливанских фунтов LBP 0,1124 1 малайзийский ринггит MYR 0,4044 1 мексиканский песо MXN 0,0822 1 молдавский лей MDL 0,0950 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1914 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4200 1 российский рубль RUB 0,0221 1 сингапурский доллар SGD 1,2507 1 саудовский риал SAR 0,4527 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3785 1 турецкая лира TRY 0,1242 1 тайваньский доллар TWD 0,0615 1 таджикский сомони TJS 0,1506 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0619 100 японских йен JPY 1,4670 1 новозеландский доллар NZD 1,1488

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)