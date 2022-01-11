Агентство Азербайджана по разминированию освобождено от НДС

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость (НДС) за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета".

Согласно указу, Агентство Азербайджана по разминированию включено в список юридических лиц публичного права, освобожденных от НДС за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета.