Тарифный совет Азербайджана повысил расценки на универсальные услуги почтовой связи

БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обратилось в Тарифный (ценовой) совет по вопросу повышения тарифов на универсальные услуги почтовой связи.

Как сообщили в пятницу Trend в Тарифном совете, текущие тарифы не покрывают расходы, связанные с обслуживанием.

"Новые тарифы позволят покрыть расходы, а также останутся низкими по сравнению с тарифами других почтовых операторов. Новые тарифы на использование услуг универсальной почтовой связи были утверждены единогласным решением членов Тарифного (ценового) совета", - сказали в ведомстве.

Отметим, что 13 января 2022 года в Азербайджане состоялось очередное заседание Тарифного совета, на котором были рассмотрены обращения различных структур и приняты соответствующие решения.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev