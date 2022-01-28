Председатель ЦБ Азербайджана назвал средства, направленные на поддержку курса нацвалюты в 2015 г.

БАКУ /Trend/ - В 2015 году для поддержания курса маната было израсходовано 10 миллиардов долларов, что является историческим фактом для Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"До второй девальвации маната в 2015 году на поддержание курса было израсходовано 10 миллиардов долларов, однако национальная валюта вновь подешевела. Мы пережили трудные времена и продолжаем жить дальше. Начавшийся в июне 2014 года мировой экономический кризис, продолжительное и резкое падение цен на нефть создали серьезные проблемы с платежным балансом страны. В тот период в Азербайджане шли серьезные строительные работы. Было много трансфертов в государственный бюджет за счет нефтяных доходов. Поэтому резкое падение цен на нефть создало угрозу для потери валютных резервов", - сказал Рустамов.

Отметим, что глава ЦБА прогнозирует, что курс национальной валюты Азербайджана в 2022 году будет стабильным.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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