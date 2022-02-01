Обнародован рост экспорта Азербайджана по итогам 2021 г.
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В Азербайджане начало вещание первое радио тюркоязычных стран действующее в формате «Азербайджан/Тюркский мир»!
Национальный олимпийский комитет Азербайджана неизменно придерживается ценностей олимпизма - Чингиз Гусейнзаде
Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева термин "Зангезурский коридор" прочно вошел в международный лексикон – народный писатель Натиг Расулзаде
Holcim и Bloomberg Медиа совместно изучают систему циркулярных городов с помощью созданного барометра
Bank Respublika и EFSE подписали кредитное соглашение для поддержки предпринимательства в регионах Азербайджана
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн
При организации Международного центра Низами Гянджеви состоялась видеоконференция на тему «Мультилатерализм - «Многосторонность»
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО