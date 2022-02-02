На железной дороге Барда-Агдам началось строительство станций (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На железной дороге Барда-Агдам началось строительство административных зданий и пассажирских платформ на станциях Кочарли и Тазакенд. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года, в начале декабря 2020 года началось строительство железной дороги Барда-Агдам.

Ее осевая длина составляет 47,1 километра. В рамках проекта планируется строительство четырех станций, трех мостов, одного путепровода, 23 пересечений с автодорогой и 127 искусственных инженерных сооружений.

Строительные работы ведутся в два этапа. Первый этап (20,78 километра) охватывает станции Барда-Кочарли-Тазакенд, а второй (26,32 километра) - станции Тазакенд-Агдам.

Строительство искусственных сооружений здесь началось в феврале 2021 года, а элементов верхнего строения железной дороги - в августе 2021 года.

Земляные работы в рамках первого этапа выполнены на 98 процентов, построены два моста и восемь аварийных переездов.

В целом строительно-монтажные работы в рамках первого этапа выполнены на 65 процентов.

Работы в рамках второго этапа ведутся параллельно с процессом разминирования.

Строительство железной дороги Барда-Агдам планируется завершить в 2023 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)