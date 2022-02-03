На каком этапе находятся работы по строительству самого длинного подвесного моста в Азербайджане? - ЗАЯВЛЕНИЕ

БАКУ /Trend/ - На 4,5-километре автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала строится подвесной мост через реку Агсучай.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, первые 14 километров дороги являются сложными как с точки зрения рельефа, так и геологии, и гидрогеологии, и здесь проводятся противооползневые мероприятия, инженерные работы, строятся дренажные системы.

Пресс-секретарь сообщил, что также ведутся работы на въезде в туннель, который расположен на дороге за мостом.

Отметим, что в результате реконструкции протяженность дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала сократится на 9,7 километра - до 76,8 километра.

Существующая двухполосная дорога будет расширена до четырех полос движения. На ней строится подвесной мост длиной 1135 метров (самый длинный в Азербайджане) через реку Агсучай и тоннель протяженностью 865 метров.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)