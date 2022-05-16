Госслужба Азербайджана продолжает меры по предотвращению нарушения требований антимонопольного законодательства

БАКУ /Trend/ - В связи с изменениями цен на непродовольственные товары на фоне происходящих в мире экономических процессов Государственная служба по антимонопольному и потребительскому надзору при министерстве экономики Азербайджана продолжает принимать меры по предотвращению нарушения требований антимонопольного законодательства и несправедливой конкуренции.

Как сообщили Trend в понедельник в госслужбе, в рамках этих мер направлены запросы хозяйствующим субъектам, ведущим деятельность на рынке мобильных телефонных устройств, о предоставлении необходимых документов и информации.

В отношении ООО "ABC-TELECOM" (действует под товарным знаком "Kontakt Home") возбуждено соответствующее дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства в связи с непредставлением затребованных документов и информации.

Информация о рассмотрении дела размещена на официальном сайте госслужбы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)