В Азербайджане вырос оборот электронной торговли

БАКУ /Trend/ - В этом году оборот электронной торговли в Азербайджане по сравнению с прошлым годом вырос втрое.

Об этом Trend сказал в пятницу эксперт-экономист Эйюб Керимли.

По его словам, если в январе-апреле прошлого года данная цифра составляла 421 миллион манатов, то в текущем году она превысила 1,310 миллиарда манатов.

«Это дает основание говорить о том, что электронная торговля в стране растет день ото дня. В основном наши граждане заказывают товары из Турции и Китая, и преимущественно электронику и одежду. Электронная торговля скоро вытеснит традиционную торговлю. Среди ее преимуществ широкий ассортимент товаров, доступные цены. Поскольку здесь обширные возможности конкуренции, в итоге выигрывает потребитель. Однако следует отметить и момент, связанный с определенным негативным влиянием электронной торговли на национальную экономику, когда местные компании проигрывают в конкуренции с зарубежными», - сказал Керимли.

Говоря о продвижениях в области электронной торговли в стране, эксперт отметил, что это проявляется в основном в продовольственном секторе. Так, рост электронной торговли в продовольственном секторе составляет более 100 процентов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)