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Официальный курс маната к мировым валютам на 21 июня

Экономика Материалы 21 июня 2022 09:13
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7892 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7892

1 австралийский доллар

AUD

1,1852

1 аргентинский песо

ARS

0,0138

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3275

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1063

100 южнокорейских вон

KRW

0,1318

1 чешская крона

CZK

0,0725

100 чилийских песо

CLP

0,1927

1 китайский юань

CNY

0,2542

1 датская крона

DKK

0,2405

1 грузинский лари

GEL

0,5817

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0218

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0860

100 индонезийских рупий

IDR

0,0115

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1682

1 швейцарский франк

CHF

1,7584

1 израильский шекель

ILS

0,4940

1 канадский доллар

CAD

1,3135

1 кувейтский динар

KWD

5,5403

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0211

100 ливанских фунтов

LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3865

1 мексиканский песо

MXN

0,0840

1 молдавский лей

MDL

0,0886

1 египетский фунт

EGP

0,0906

1 норвежская крона

NOK

0,1722

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3854

1 российский рубль

RUB

0,0307

1 сингапурский доллар

SGD

1,2274

1 саудовский риал

SAR

0,4530

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2699

1 турецкая лира

TRY

0,0982

1 тайваньский доллар

TWD

0,0573

1 таджикский сомони

TJS

0,1466

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0578

100 японских йен

JPY

1,2582

1 новозеландский доллар

NZD

1,0772

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