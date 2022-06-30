Создается Центр кибербезопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана совместно с израильским Университетом Технион создает Азербайджанский центр кибербезопасности.

Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым находится с визитом в Израиле.

В рамках визита было подписано соглашение между Службой электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта и известным израильским Университетом Технион. Центр кибербезопасности Азербайджана, который начнет функционировать в соответствии с соглашением, в течение следующих трех лет осуществить подготовку более одной тысячи профессиональных специалистов.

Обучение в рамках программы будет проводиться профессорско-преподавательским составом Университета Технион в Баку. Ожидается, что прием для участия в программе будет объявлен в ближайшее время.

Одним из главных преимуществ Центра кибербезопасности Азербайджана станет подготовка местных инструкторов наряду со специалистами по кибербезопасности. Благодаря обучению инструкторов в центре подготовка специалистов в области кибербезопасности в нашей стране в дальнейшем будет расширена, а недостатки в этой сфере - полностью устранены.

Привнесение в Азербайджан передового образовательного опыта и возможностей Университета Технион внесет весомый вклад в формирование национального человеческого капитала в области кибербезопасности. Обучение в центре будет вестись на английском языке. Оно будет доступно гражданам Азербайджана старше 18 лет. Выпускникам будет вручен сертификат Университета Технион.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сделал заявление в связи с открытием нового Центра кибербезопасности Азербайджана.

«Сегодня вместе с Университетом Технион мы заложили основу для сотрудничества в области кибербезопасности, которая является одним из важнейших сфер для нашей страны. Студенты, которые будут обучаться по программе, организованной на основе методики вуза, будут подготовлены как конкурентоспособные специалисты на рынке труда. Мы очень рады сотрудничать с Университетом Технион, одним из ведущих мировых вузов и центров знаний, чтобы привнести в страну международные знания и опыт в области кибербезопасности», - сказал он.

Президент Университета Технион, профессор Ури Сиван сказал, что он очень доволен налаживанием сотрудничества и надеется на его дальнейшее расширение в будущем.

«Учрежденный нами новый центр является важным проектом, который поддерживает информационную безопасность Азербайджана, и подготовленные специалисты будут способствовать развитию этой области не только в Азербайджане, но и в регионе», - сказал Сиван.

(Перевод: Фидан Мустафаева)