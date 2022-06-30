Госслужба имущественных вопросов планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба имущественных вопросов при министерстве экономики планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг начальник департамента Государственной службы имущественных вопросов при минэкономики Азиз Мирзаев во время медиатура на обувную фабрику.

По его словам, в аукционе смогут принять участие как местные, так и иностранные инвесторы.

«Приватизация и передача этой фабрики в частную собственность будут способствовать росту ее инвестиционного потенциала. Это также позволит расширить ассортимент и качество производства», - сказал Мирзаев.

Отметим, что мощность производства фабрики составляет 300 тысяч пар обуви в год. На предприятии установлено европейское оборудование. Сырье для производства поставляется в основном из Турции. На фабрике в основном производится обувь для военных и другие виды специальной обуви.