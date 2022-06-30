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Госслужба имущественных вопросов планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику (ФОТО)

Экономика Материалы 30 июня 2022 11:51
Госслужба имущественных вопросов планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Государственная служба имущественных вопросов при министерстве экономики планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг начальник департамента Государственной службы имущественных вопросов при минэкономики Азиз Мирзаев во время медиатура на обувную фабрику.

По его словам, в аукционе смогут принять участие как местные, так и иностранные инвесторы.

«Приватизация и передача этой фабрики в частную собственность будут способствовать росту ее инвестиционного потенциала. Это также позволит расширить ассортимент и качество производства», - сказал Мирзаев.

Отметим, что мощность производства фабрики составляет 300 тысяч пар обуви в год. На предприятии установлено европейское оборудование. Сырье для производства поставляется в основном из Турции. На фабрике в основном производится обувь для военных и другие виды специальной обуви.

Госслужба имущественных вопросов планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику (ФОТО)
Госслужба имущественных вопросов планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику (ФОТО)
Госслужба имущественных вопросов планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику (ФОТО)
Госслужба имущественных вопросов планирует выставить на аукцион Бакинскую обувную фабрику (ФОТО)
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