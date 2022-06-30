Российский завод планирует наладить поставки сырья из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Волгоградский завод по производству наружного бетонного покрытия для трубопроводов - ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» планирует наладить поставки магнетитовой руды из Азербайджана.

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ, сказал журналистам генеральный директор предприятия Андрей Рындовский.

По его словам, ранее завод закупал это сырье в Швеции.

"Одним из видов сырья для нашего предприятия является тяжелая руда магнетит, которая необходима для приготовления тяжелых бетонных смесей, наносимых на трубы. Поставлялась она раньше серийно из Швеции. Но в сегодняшних условиях Швеция ограничивает поставки, поэтому мы с Азербайджаном как с дружественной нам страной планируем наладить новые каналы и обеспечить дальнейшую жизнедеятельность производства", - сказал Рындовский.