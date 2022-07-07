Названы поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации государственного автотранспорта

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года поступления в государственный бюджет Азербайджана от продажи (приватизации) транспортных средств, принадлежащих государству, составили 1,22 миллиона манатов. Это в 4,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в четверг Trend в Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики.

"В январе - июне 2022 года было проведено 24 аукциона, на которых на продажу было выставлено 384 автомобиля. Из них продано 319, что в 3,7 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года. Суммарная стартовая цена автомобилей на аукционе превысила 1,269 миллиона манатов. По итогам торгов их стоимость выросла на 351,386 тысячи манатов - до порядка 1,621 миллиона манатов", - сказали в госслужбе.