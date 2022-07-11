ВБ разрабатывает новый рамочный документ партнерства с Азербайджаном - Сара Майкл (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) разрабатывает новый рамочный документ партнерства с Азербайджаном, сказала Trend региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.

По ее словам, в этом документе будут определены приоритетные направления сотрудничества на следующие пять лет.

"Мы планируем смоделировать его в соответствии со стратегией Азербайджана до 2023 года. Среди приоритетов, определенных правительством Азербайджана - "зеленый" рост, новые модели экономического развития, частный сектор, наращивание человеческого капитала, окружающая среда. Мы поддерживаем эти приоритеты во всем мире и будет делать это и в Азербайджане. Процесс разработки стратегии, который поможет определить, на чем именно нам нужно сосредоточиться, зависит от того, на чем правительство попросит нас наиболее всего сделать акцент", - подчеркнула Майкл.

Она отметила, что ВБ является банком реконструкции и развития, поэтому поддержка постконфликтных территорий - один из важнейших приоритетов сотрудничества с Азербайджаном.

"Этот вопрос очень важен в нашем сотрудничестве и мы ждем, когда правительство определит приоритетные направления", - добавила Сара Майкл.