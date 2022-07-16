Реальный рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе достиг 18,5% – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года в Азербайджане реальные темпы роста инвестиций в основной капитал вошли в положительную зону.

Как сообщает Trend, об этом заявил 15 июля министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев этого года.

«Что касается инвестиций, то в первом полугодии текущего года по сравнению с предыдущими месяцами реальные темпы роста инвестиций в основной капитал вошли в положительную зону на фоне высоких темпов роста экономики страны. Реальный рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе составил 18,5 процента, а добавленная стоимость в строительной отрасли за шесть месяцев текущего года выросла на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Джаббаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)