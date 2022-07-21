Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 июля повысилась на 0,32 доллара относительно предыдущего показателя и составила 120,53 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,24 доллара – до 118,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,19 доллара, составив 70,83 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 июля выросла на 0,28 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 113,74 доллара за баррель.

Официальный курс на 21 июля составляет 1,7 AZN/USD.