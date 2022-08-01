Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым ознакомилась с деятельностью современных текстильных кластеров в Ташкенте, встретилась с председателем ассоциации "Узтекстильпром" Ильхомом Гайдаровым и главой ассоциации "Узбекипаксаноат" Бахромом Шариповым.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Мы также обсудили пользу расширения сотрудничества между бизнес-структурами для экономического развития наших стран", - говорится в публикации.