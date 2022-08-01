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Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)

Экономика Материалы 1 августа 2022 14:57 (UTC +04:00)
Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым ознакомилась с деятельностью современных текстильных кластеров в Ташкенте, встретилась с председателем ассоциации "Узтекстильпром" Ильхомом Гайдаровым и главой ассоциации "Узбекипаксаноат" Бахромом Шариповым.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Мы также обсудили пользу расширения сотрудничества между бизнес-структурами для экономического развития наших стран", - говорится в публикации.

Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана провел ряд встреч в Узбекистане (ФОТО)
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