Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 июля
|
1,7
|
1 августа
|
1,7
|
26 июля
|
1,7
|
2 августа
|
1,7
|
27 июля
|
1,7
|
3 августа
|
1,7
|
28 июля
|
1,7
|
4 августа
|
1,7
|
29 июля
|
1,7
|
5 августа
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0017 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0029 маната и составил 1,7367 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 июля
|
1,7346
|
1 августа
|
1,738
|
26 июля
|
1,7383
|
2 августа
|
1,7465
|
27 июля
|
1,7254
|
3 августа
|
1,7312
|
28 июля
|
1,7348
|
4 августа
|
1,728
|
29 июля
|
1,7361
|
5 августа
|
1,7397
|
Средний курс за неделю
|
1,7338
|
Средний курс за неделю
|
1,7367
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0278 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 июля
|
0,0295
|
1 августа
|
0,0273
|
26 июля
|
0,0291
|
2 августа
|
0,0274
|
27 июля
|
0,0283
|
3 августа
|
0,0282
|
28 июля
|
0,0279
|
4 августа
|
0,0278
|
29 июля
|
0,0273
|
5 августа
|
0,0281
|
Средний курс за неделю
|
0,0284
|
Средний курс за неделю
|
0,0278
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс снизился на 0,0004 маната и составил 0,0948 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 июля
|
0,0956
|
1 августа
|
0,0948
|
26 июля
|
0,0953
|
2 августа
|
0,095
|
27 июля
|
0,0952
|
3 августа
|
0,0948
|
28 июля
|
0,0952
|
4 августа
|
0,0947
|
29 июля
|
0,0947
|
5 августа
|
0,0948
|
Средний курс за неделю
|
0,0952
|
Средний курс за неделю
|
0,0948