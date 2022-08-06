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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 6 августа 2022 10:20 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

25 июля

1,7

1 августа

1,7

26 июля

1,7

2 августа

1,7

27 июля

1,7

3 августа

1,7

28 июля

1,7

4 августа

1,7

29 июля

1,7

5 августа

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0017 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0029 маната и составил 1,7367 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

25 июля

1,7346

1 августа

1,738

26 июля

1,7383

2 августа

1,7465

27 июля

1,7254

3 августа

1,7312

28 июля

1,7348

4 августа

1,728

29 июля

1,7361

5 августа

1,7397

Средний курс за неделю

1,7338

Средний курс за неделю

1,7367

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0278 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

25 июля

0,0295

1 августа

0,0273

26 июля

0,0291

2 августа

0,0274

27 июля

0,0283

3 августа

0,0282

28 июля

0,0279

4 августа

0,0278

29 июля

0,0273

5 августа

0,0281

Средний курс за неделю

0,0284

Средний курс за неделю

0,0278

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс снизился на 0,0004 маната и составил 0,0948 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

25 июля

0,0956

1 августа

0,0948

26 июля

0,0953

2 августа

0,095

27 июля

0,0952

3 августа

0,0948

28 июля

0,0952

4 августа

0,0947

29 июля

0,0947

5 августа

0,0948

Средний курс за неделю

0,0952

Средний курс за неделю

0,0948
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