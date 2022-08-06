Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 июля 1,7 1 августа 1,7 26 июля 1,7 2 августа 1,7 27 июля 1,7 3 августа 1,7 28 июля 1,7 4 августа 1,7 29 июля 1,7 5 августа 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0017 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0029 маната и составил 1,7367 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 25 июля 1,7346 1 августа 1,738 26 июля 1,7383 2 августа 1,7465 27 июля 1,7254 3 августа 1,7312 28 июля 1,7348 4 августа 1,728 29 июля 1,7361 5 августа 1,7397 Средний курс за неделю 1,7338 Средний курс за неделю 1,7367

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0278 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 июля 0,0295 1 августа 0,0273 26 июля 0,0291 2 августа 0,0274 27 июля 0,0283 3 августа 0,0282 28 июля 0,0279 4 августа 0,0278 29 июля 0,0273 5 августа 0,0281 Средний курс за неделю 0,0284 Средний курс за неделю 0,0278

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс снизился на 0,0004 маната и составил 0,0948 маната за турецкую лиру.