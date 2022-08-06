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Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)

Экономика Материалы 6 августа 2022 13:05 (UTC +04:00)
Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в субботу Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором турецкой компании Albayrak İnşaat Юнусом Йылмазом.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях инвестирования в Азербайджан и поддержке агентства в этой сфере.

Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)
Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)
Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)
Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)
Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)
Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)
Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)
Азербайджан и турецкая Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования (ФОТО)
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