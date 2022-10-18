В Азербайджане обнародован объем возврата части НДС потребителям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с начала запуска проекта по возврату части НДС по сегодняшний день по более чем 771 миллиону кассовых чеков потребителям возвращено более 319,9 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, только в январе - сентябре текущего года было возвращено потребителям более 147,2 миллиона манатов.

Отметим, что для возврата определенной части НДС потребитель, то есть сторона, совершающая покупку или пользующаяся услугой, должен являться физическим лицом, а продавец или сторона, предоставляющая услугу - плательщиком НДС.