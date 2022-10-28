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Импорт сырья для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана освобождается от таможенных пошлин

Экономика Материалы 28 октября 2022 14:15 (UTC +04:00)
Импорт сырья для деятельности на освобожденных территориях Азербайджана освобождается от таможенных пошлин

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Импорт сырья и материалов для деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана освобождается от таможенных пошлин.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в закон "О таможенном тарифе", обсужденном на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Законопроект предусматривает освобождение с 1 января 2023 года на 10 лет от таможенных пошлин импорта сырья и материалов по сферам производственной деятельности зарегистрированных резидентов освобожденных территорий. Перечень сырья и материалов будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.

Изменения в закон были рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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