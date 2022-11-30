В Азербайджане прошли очередные аукционы по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 29 и 30 ноября Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередные аукционы по приватизации госимущества, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов 29 ноября были приватизированы пакет акций акционерного общества, одно транспортное средство и шесть двигателей водного транспорта, а 30 ноября - шесть транспортных средств.

На аукционе 29 ноября приватизирован пакет акций открытого акционерного общества “Beyləqan Buzxana”.

На аукцион, состоявшийся 30 ноября, были выставлены транспортные средства, принадлежащие “Международному банку Азербайджана”. Предложение на один из автомобилей превысило стартовую цену почти на 71,43 процента. Так, автомобиль марки "Hyundai Sonata" при стартовой цене в 7 000 манатов был приобретен за 12 000 манатов.

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 13, 20 и 27 декабря. На торги будут выставлены 25 малых государственных предприятий и объектов, 38 транспортных средств и два вертолета.