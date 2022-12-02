Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "ATA PACK".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "ATA PACK" льготный кредит в размере 1,95 миллиона манатов для финансирования проекта по производству этикеток и пищевой упаковки", - говорится в публикации.