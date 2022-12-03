Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
21 ноября
|
1,7
|
28 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
29 ноября
|
1,7
|
23 ноября
|
1,7
|
30 ноября
|
1,7
|
24 ноября
|
1,7
|
1 декабря
|
1,7
|
25 ноября
|
1,7
|
2 декабря
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,028 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0115 маната и составил 1,77 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
21 ноября
|
1,7475
|
28 ноября
|
1,7608
|
22 ноября
|
1,7439
|
29 ноября
|
1,7659
|
23 ноября
|
1,7535
|
30 ноября
|
1,7602
|
24 ноября
|
1,7759
|
1 декабря
|
1,7745
|
25 ноября
|
1,7717
|
2 декабря
|
1,7888
|
Средний курс за неделю
|
1,7585
|
Средний курс за неделю
|
1,7700
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0002 маната и составил 0,0278 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
21 ноября
|
0,0280
|
28 ноября
|
0,0280
|
22 ноября
|
0,0280
|
29 ноября
|
0,0279
|
23 ноября
|
0,0280
|
30 ноября
|
0,0279
|
24 ноября
|
0,0281
|
1 декабря
|
0,0277
|
25 ноября
|
0,0280
|
2 декабря
|
0,0274
|
Средний курс за неделю
|
0,0280
|
Средний курс за неделю
|
0,0278
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0912 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
21 ноября
|
0,0913
|
28 ноября
|
0,0913
|
22 ноября
|
0,0913
|
29 ноября
|
0,0912
|
23 ноября
|
0,0913
|
30 ноября
|
0,0912
|
24 ноября
|
0,0913
|
1 декабря
|
0,0912
|
25 ноября
|
0,0913
|
2 декабря
|
0,0912
|
Средний курс за неделю
|
0,0913
|
Средний курс за неделю
|
0,0912