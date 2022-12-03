Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 3 декабря 2022 10:42 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

21 ноября

1,7

28 ноября

1,7

22 ноября

1,7

29 ноября

1,7

23 ноября

1,7

30 ноября

1,7

24 ноября

1,7

1 декабря

1,7

25 ноября

1,7

2 декабря

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,028 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0115 маната и составил 1,77 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

21 ноября

1,7475

28 ноября

1,7608

22 ноября

1,7439

29 ноября

1,7659

23 ноября

1,7535

30 ноября

1,7602

24 ноября

1,7759

1 декабря

1,7745

25 ноября

1,7717

2 декабря

1,7888

Средний курс за неделю

1,7585

Средний курс за неделю

1,7700

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0002 маната и составил 0,0278 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

21 ноября

0,0280

28 ноября

0,0280

22 ноября

0,0280

29 ноября

0,0279

23 ноября

0,0280

30 ноября

0,0279

24 ноября

0,0281

1 декабря

0,0277

25 ноября

0,0280

2 декабря

0,0274

Средний курс за неделю

0,0280

Средний курс за неделю

0,0278

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0912 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

21 ноября

0,0913

28 ноября

0,0913

22 ноября

0,0913

29 ноября

0,0912

23 ноября

0,0913

30 ноября

0,0912

24 ноября

0,0913

1 декабря

0,0912

25 ноября

0,0913

2 декабря

0,0912

Средний курс за неделю

0,0913

Средний курс за неделю

0,0912
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости