Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 21 ноября 1,7 28 ноября 1,7 22 ноября 1,7 29 ноября 1,7 23 ноября 1,7 30 ноября 1,7 24 ноября 1,7 1 декабря 1,7 25 ноября 1,7 2 декабря 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,028 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0115 маната и составил 1,77 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 21 ноября 1,7475 28 ноября 1,7608 22 ноября 1,7439 29 ноября 1,7659 23 ноября 1,7535 30 ноября 1,7602 24 ноября 1,7759 1 декабря 1,7745 25 ноября 1,7717 2 декабря 1,7888 Средний курс за неделю 1,7585 Средний курс за неделю 1,7700

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0002 маната и составил 0,0278 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 21 ноября 0,0280 28 ноября 0,0280 22 ноября 0,0280 29 ноября 0,0279 23 ноября 0,0280 30 ноября 0,0279 24 ноября 0,0281 1 декабря 0,0277 25 ноября 0,0280 2 декабря 0,0274 Средний курс за неделю 0,0280 Средний курс за неделю 0,0278

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0912 маната за турецкую лиру.