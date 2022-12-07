Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

БАКУ /Trend/ - На заседании, состоявшемся 7 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова, были обсуждены отчет о деятельности переданных в управление холдинга портфельных компаний за первое полугодие 2022 года, стандарты корпоративного управления портфельных компаний, совершенствование структуры ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и выпуск облигаций, заключение особо важной сделки, относящейся к ЗАО "Азербайджанские авиалинии", и другие текущие вопросы.

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров, были заслушаны доклады председателя правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Метина Эйнуллаева и генерального исполнительного директора Руслана Алиханова, председателя ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" Рауфа Велиева.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения правлению холдинга.

(Перевод: Нубар Кулузаде)