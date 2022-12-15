Азеркосмос обеспечил спутниковым интернетом ЮКГ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский участок Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) обеспечен спутниковым интернетом.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR Midstream Operations.

По данным источника, в этой связи между SOCAR Midstream Operations и Космическим агентством Азербайджана (Азеркосмос) подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.

В сообщении SOCAR Midstream Operations говорится, что использование спутникового интернета повысит качество эксплуатации ЮКГ за счет улучшения связи с отдаленными районами.

Отметим, что интернет предоставляется посредством спутника связи Azerspace-1, принадлежащего ОАО "Азеркосмос".