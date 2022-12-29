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АБР улучшил прогноз по росту ВВП в странах Центральной Азии и Кавказа

Экономика Материалы 29 декабря 2022 07:26 (UTC +04:00)
АБР улучшил прогноз по росту ВВП в странах Центральной Азии и Кавказа

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Рост ВВП в странах Центральной Азии и Кавказа ожидается на уровне 4,8 процента в 2022 году.

Как передает Trend, об этом говорится в отчете Asian Development Outlook 2022 Азиатского банка развития (АБР).

Таким образом, текущий прогноз увеличен на 0,9 процентных пункта с 3,9 процента, прогнозируемых в сентябре.

В то же время банк не изменил свой прогноз по росту ВВП в субрегионе на 2023 год и ожидает его на уровне 4,2 процента.

Субрегиональный прогноз инфляции на 2022 год повышен с 11,5 процента (сентябрьский прогноз) до 12,5 процента.

"Прогноз на 2023 год остается неизменным на уровне 8,5 процента. Инфляция сохранялась во многих экономиках субрегиона, главным образом отражая высокие цены на продовольствие после начала войны в Украине и оживленный внутренний спрос", - говорится в отчете.

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