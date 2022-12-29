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В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)

Экономика Материалы 29 декабря 2022 18:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана.

Об этом написал в Twiiter председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, сообщает в четверг Trend.

В публикации Мамедова говорится, что Торговый дом будет способствовать развитию делового сотрудничества между нашими странами и положительно повлияет на увеличение товарооборота.

Отметим, что на церемонии открытия приняли участие посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и другие официальные лица.

В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)
В Азербайджане открылся Торговый дом Кыргызстана (ФОТО)
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