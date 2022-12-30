ЦБ Азербайджана назвал даты рассмотрения денежно-кредитной политики в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует рассмотреть свою денежно-кредитную политику в 2023 году восемь раз.

Как сообщает в пятницу Trend об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год

Решения Центробанка по параметрам процентного коридора будут обнародованы первого февраля, 29 марта, третьего мая, 21 июня, 26 июля, 20 сентября, первого ноября и 20 декабря.

Согласно информации, из указанных дат первого февраля, третьего мая, 26 июля и первого ноября оглашение решения будет сопровождаться пресс-конференцией.