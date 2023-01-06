В картофеле из Ирана и России обнаружены сельхозвредители

БАКУ /Trend/ - В картофеле, импортированном из Ирана и России, обнаружены сельхозвредители.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно информации, в результате лабораторных исследований образцов, взятых инспекторами агентства для проверки импортированной из Ирана физическим лицом Исбендияровым Джабиром Бабулла оглу партии картофеля в 23 800 килограммов, а также 19 950 килограммов картофеля, импортированного из Российской Федерации ООО “Baku Fruit Delivery”, были обнаружены вредоносные организмы - бактерии бурой гнили и стволовая нематода.

В связи с этим были приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством, зараженные сельхозвредителями продукты уничтожены на полигоне по обеззараживанию отходов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)