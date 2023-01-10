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В Азербайджане ряд импортируемой технической продукции освобождается от НДС

Экономика Материалы 10 января 2023 12:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане ряд импортируемой технической продукции освобождается от НДС

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БАКУ /Trend/ - Согласно Налоговому кодексу Азербайджана, техника, технологическое оборудование и установки, импортируемые резидентами промышленных или технологических парков и налогоплательщиками, получившими документ об инвестиционном стимулировании, освобождаются от уплаты НДС при импорте в целях строительства производственных площадей, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственной налоговой службе Азербайджана.

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