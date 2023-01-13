Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

Экономика Материалы 13 января 2023 16:39 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "İmişli R-Aqro".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации Министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "İmişli R-Aqro" льготный кредит в размере 2,6 миллиона манатов для финансирования проекта развития животноводства", - говорится в публикации.

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости