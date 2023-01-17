В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выплачены пенсии за январь.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты населения.

12 января были выплачены пенсии в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе. Сегодня пенсии будут выплачены в других регионах страны. Выплачены также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Отметим, что ежемесячная сумма материальной помощи (200 манатов), с начала этого года также была добавлена к пенсиям, назначенным на общих основаниях. Надбавка разделена на месяцы и прибавлена к январским пенсиям.

(Перевод: Нубар Кулузаде)