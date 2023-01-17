Вырос объем экспорта фруктов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2022 году из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано фруктов на сумму около 450 миллионов долларов.

Об этом во вторник Trend сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, это на 9,4 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года. Также наблюдается рост объема экспортируемой продукции.

Отметим, что в прошлом году из страны было экспортировано в общей сложности около 396 тысяч тонн фруктов, что на 5,6 процента больше чем в 2021 году.

Отметим, что по итогам 2022 года стоимость экспортированной продукции сельского хозяйства Азербайджана превысила 1,14 миллиарда долларов (рост этого показателя составил 3,2 процента по сравнению с 2021 годом).

Напомним, что в январе - ноябре 2022 года объем произведенной сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 10,383 миллиарда манатов, что на 3,4 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года. За указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 3,3 процента, до 4,952 миллиарда манатов, а в сфере растениеводства – на 3,4 процента, до 5,431 миллиарда манатов.