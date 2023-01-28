Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
16 января
|
1,7
|
23 января
|
1,7
|
17 января
|
1,7
|
24 января
|
1,7
|
18 января
|
1,7
|
25 января
|
1,7
|
19 января
|
1,7
|
26 января
|
1,7
|
20 января
|
1,7
|
27 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0048 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0139 маната и составил 1,8513 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
16 января
|
1,8449
|
23 января
|
1,8522
|
17 января
|
1,8403
|
24 января
|
1,8490
|
18 января
|
1,8317
|
25 января
|
1,8527
|
19 января
|
1,8352
|
26 января
|
1,8553
|
20 января
|
1,8352
|
27 января
|
1,8474
|
Средний курс за неделю
|
1,8375
|
Средний курс за неделю
|
1,8513
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0246 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
16 января
|
0,0246
|
23 января
|
0,0248
|
17 января
|
0,0247
|
24 января
|
0,0246
|
18 января
|
0,0247
|
25 января
|
0,0246
|
19 января
|
0,0247
|
26 января
|
0,0245
|
20 января
|
0,0247
|
27 января
|
0,0245
|
Средний курс за неделю
|
0,0247
|
Средний курс за неделю
|
0,0246
В течение неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0904 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
16 января
|
0,0905
|
23 января
|
0,0904
|
17 января
|
0,0905
|
24 января
|
0,0904
|
18 января
|
0,0905
|
25 января
|
0,0904
|
19 января
|
0,0904
|
26 января
|
0,0904
|
20 января
|
0,0904
|
27 января
|
0,0904
|
Средний курс за неделю
|
0,0905
|
Средний курс за неделю
|
0,0904