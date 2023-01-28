Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 16 января 1,7 23 января 1,7 17 января 1,7 24 января 1,7 18 января 1,7 25 января 1,7 19 января 1,7 26 января 1,7 20 января 1,7 27 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0048 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0139 маната и составил 1,8513 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 16 января 1,8449 23 января 1,8522 17 января 1,8403 24 января 1,8490 18 января 1,8317 25 января 1,8527 19 января 1,8352 26 января 1,8553 20 января 1,8352 27 января 1,8474 Средний курс за неделю 1,8375 Средний курс за неделю 1,8513

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0246 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 16 января 0,0246 23 января 0,0248 17 января 0,0247 24 января 0,0246 18 января 0,0247 25 января 0,0246 19 января 0,0247 26 января 0,0245 20 января 0,0247 27 января 0,0245 Средний курс за неделю 0,0247 Средний курс за неделю 0,0246

В течение неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0904 маната за турецкую лиру.