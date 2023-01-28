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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 28 января 2023 09:50 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 января

1,7

23 января

1,7

17 января

1,7

24 января

1,7

18 января

1,7

25 января

1,7

19 января

1,7

26 января

1,7

20 января

1,7

27 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0048 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0139 маната и составил 1,8513 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

16 января

1,8449

23 января

1,8522

17 января

1,8403

24 января

1,8490

18 января

1,8317

25 января

1,8527

19 января

1,8352

26 января

1,8553

20 января

1,8352

27 января

1,8474

Средний курс за неделю

1,8375

Средний курс за неделю

1,8513

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0246 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

16 января

0,0246

23 января

0,0248

17 января

0,0247

24 января

0,0246

18 января

0,0247

25 января

0,0246

19 января

0,0247

26 января

0,0245

20 января

0,0247

27 января

0,0245

Средний курс за неделю

0,0247

Средний курс за неделю

0,0246

В течение неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0904 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

16 января

0,0905

23 января

0,0904

17 января

0,0905

24 января

0,0904

18 января

0,0905

25 января

0,0904

19 января

0,0904

26 января

0,0904

20 января

0,0904

27 января

0,0904

Средний курс за неделю

0,0905

Средний курс за неделю

0,0904
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