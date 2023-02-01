Произведена 5-я купонная выплата по облигациям SOCAR

БАКУ /Trend/ - Согласно информации компании "SOCAR Capital", очередная купонная выплата процентов в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов США по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет , годовой доходностью в 4,5% и ежеквартальной выплатой купонного дохода, была зачислена на счета владельцев облигаций 1 февраля.

Как сообщили в среду Trend в SOCAR, по итогам первой в 2023 году и за весь период 5-ой купонной выплаты облигации SOCAR, ставшие наиболее востребованными ценными бумагами на местном фондовом рынке, в очередной раз принесли своим владельцам доход в размере 1 миллиона 125 тысяч долларов. Таким образом, общий доход владельцев облигаций вырос до 5 миллионов 625 тысяч долларов США.

Показателем высокого спроса на облигации SOCAR является то , что за последние 15 месяцев выпуска в обращение объем операций на вторичном рынке превысил 31 миллионов долларов США, количество заключенных сделок достигло 380, облигации сохранили статус самого торгуемого корпоративно- финансового инструмента на Бакинской фондовой бирже, а сделки купли–продажи постоянно совершаются выше номинальной цены.

Очередная выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане, состоится 1 мая 2023 года.

Напомним, что по истечении 5-летнего периода обращения общая сумма дохода, подлежащая выплате инвесторам, составит 22,5 млн долларов США.