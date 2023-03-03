На ARB24 стартует новый проект для предпринимателей - Бизнес Бюро

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и телеканала ARB24 стартует новый образовательный телевизионный проект для предпринимателей. Первый эфир передачи "Бизнес Бюро" состоится 5 марта на телеканале ARB24.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, цель передачи – информирование субъектов бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность в нашей стране, о существующих механизмах государственной поддержки, инновациях, возможностях и проектах в сфере бизнеса, оказание им поддержки в повышении их деловой грамотности. С этой целью в передаче "Бизнес Бюро" совместно с представителями соответствующих структур будут обсуждаться актуальные вопросы предпринимательской деятельности и будут даны ответы на интересующие их вопросы.

Передача будет выходить в эфир каждое воскресенье в 18:20, запись эфира будет доступна для просмотра на страницах в социальных сетях Агентства и ARB24.

Выпуск передачи "Бизнес Бюро", посвященный теме поддержки МСП и инноваций в таможенной системе, можно посмотреть 5 марта на телеканале ARB24.

Отметим, что в целях просвещения предпринимателей до сих пор в партнерстве с Агентством на ASAN radio транслировались передачи "Друг МСП" ("KOB dostu") и "Время предпринимателя" ("Sahibkar vaxtı").

(Перевод: Фидан Мустафаева)