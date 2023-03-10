Прошло очередное заседание госкомиссии Азербайджана по изменению климата

БАКУ /Trend/ - 10 марта состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изменению климата.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, в заседании приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, экономики, иностранных дел, финансов, энергетики, науки и образования, цифрового развития и транспорта, Государственной нефтяной компании, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", Госкомитета по градостроительству и архитектуре и Госкомстата.

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