В Гяндже состоялась встреча с предпринимателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже состоялась встреча с предпринимателями, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Общественным объединением бизнесменов Гянджи.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве, в мероприятии приняли участие около 40 предпринимателей Гянджи, работающих в сферах промышленности, туризма и торговли, а также представители исполнительной власти Гянджи, министерства экономики Азербайджана, Государственного агентства по туризму, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей).

На встрече председатель правления Агентства Орхан Мамедов выслушал проблемы предпринимателей, их предложения по развитию бизнеса, проинформировал о существующих механизмах поддержки предпринимательства, инновациях в этой области, государственной поддержке и услугах, предоставляемых Агентством. Было отмечено, что совместно с соответствующими структурами будут приняты меры для решения поднятых предпринимателями вопросов и реализации озвученных ими предложений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)