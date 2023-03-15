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Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

Экономика Материалы 15 марта 2023 18:26 (UTC +04:00)
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "Viona".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Viona" льготный кредит в размере 450 тысяч манатов для финансирования проекта по расширению производства мебели", - говорится в публикации.

Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства
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