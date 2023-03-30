Азербайджан и ВБ обсудили рамочную программу партнерства на ближайшие годы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк обсудили следующий этап подготовки рамочной программы партнерства на 2023-2028 годы.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в своем Twitter-аккаунте министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что в ходе встречи с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом были обсуждены инвестиционные проекты, подготовленные ВБ.

"Также мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять на следующих этапах подготовки рамочной программы партнерства на 2023-2028 годы, план сотрудничества между Всемирным банком и Азербайджаном до 2026 года", - отметил министр.

Напомним, что ВБ с 1992 года профинансировал в Азербайджане свыше 50 проектов, охватывающих приоритеты национального развития, на общую сумму 4,4 миллиарда долларов.