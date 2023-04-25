Благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку ускорению подписания меморандума по «Кольцу солидарности» - Розен Христов (дополнено)

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СОФИЯ /Trend/ - Благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку ускорению подписания меморандума по «Кольцу солидарности».

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики Болгарии Розен Христов на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Продвигаются дополнительные инициативы по подключению других стран региона к этой инициативе. Болгария продолжит работу в этом направлении", - сказал он.

По словам Христова, глобальные вызовы требуют глобальной силы, страны региона теперь могут ответить на любые вызовы. "Независимо от того, насколько сильна экономика отдельных стран, мы должны работать в направлении энергетической безопасности и развития «зеленой»энергетики", - сказал он.