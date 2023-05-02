Денежная база Азербайджана выросла на более чем 3 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Денежная база на первое мая 2023 года составила почти 17,61 миллиарда манатов, что на 20,9 процента, или 3,045 миллиарда манатов больше показателя на аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщили во вторник Trend в Центробанке Азербайджана.

Денежная база в Азербайджане в апреле 2022 года составила свыше 14,564 миллиарда манатов.

Отметим, что показатель денежной базы на начало мая на 0,44 процента, или 79 миллионов манатов меньше показателя на начало апреля 2023 года.

Денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении