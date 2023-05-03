К середине 2023 г. ЦБ Азербайджана планирует утвердить новую стратегию финансового сектора (Дополнено)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 13.01)

БАКУ /Trend/ - К середине 2023 года Центральный банк Азербайджана планирует утвердить новую стратегию финансового сектора.

Об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Trend.

По его словам, эта стратегия разрабатывается с международными партнерами и охватит вопросы трансформации Центробанка, новую модель развития банковских и небанковских организаций.

"Стратегия охватит вопросы, связанные с банками и небанковскими организациями, участниками страхового сектора, разработчиками финансовых технологий, а также вопросы внутренней трансформации Центробанка", - сказал он.