Азербайджан и Турция наладят сотрудничество по производству фармпрепаратов в сфере животноводства

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере животноводства.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и турецкая компания "Vetal Hayvan Sağlığı Ürünları Anonim" подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей совместного инвестирования в производство биопрепаратов для животноводства.

"В рамках этого соглашения планируется производство биологических препаратов и вакцин в сфере животноводства в Азербайджане, снижение зависимости от импорта, создание централизованной лаборатории, применение зарубежного опыта и обучение местных специалистов", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и ведущая компания Турции «Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.», специализирующаяся в области фармацевтического производства, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения стороны будут совместно изучать возможности производства фармацевтической продукции в Азербайджане.