Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере оздоровительного туризма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере оздоровительного туризма.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на TurkicWorld, договоренность об этом была достигнута во время посещения "MÜSİAD Азербайджан" делегацией во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркутом Челеби.

Согласно информации, делегация была принята председателем правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашадом Джабирли и членами правления.

В ходе встречи была представлена информация о деятельности этих структур, в частности касательно сектора здравоохранения. Кроме того, были обсуждены темы оздоровительного туризма, трансфера пациентов в Трабзон на самых выгодных и надежных условиях.

Было принято решение, что очередная встреча состоится в Трабзоне, а также решения об определении дорожной карты, периодических встречах с целью развития сотрудничества между двумя организациями в разных секторах.