Азербайджан и АБР обсудили приоритеты социально-экономического развития страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили приоритеты социально-экономического развития страны.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с исполнительным директором Азиатского банка развития Рейчел Томпсон, представляющей группу стран, в которую входит Азербайджан, мы обсудили приоритеты социально-экономического развития Азербайджана. Мы также рассмотрели проекты, которые были реализованы между нашей страной и банком, а также эффективное представительство Азербайджана в Совете директоров Банка", - говорится в публикации.