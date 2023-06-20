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Азербайджан и АБР обсудили приоритеты социально-экономического развития страны (ФОТО)

Экономика Материалы 20 июня 2023 13:15 (UTC +04:00)
Азербайджан и АБР обсудили приоритеты социально-экономического развития страны (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили приоритеты социально-экономического развития страны.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с исполнительным директором Азиатского банка развития Рейчел Томпсон, представляющей группу стран, в которую входит Азербайджан, мы обсудили приоритеты социально-экономического развития Азербайджана. Мы также рассмотрели проекты, которые были реализованы между нашей страной и банком, а также эффективное представительство Азербайджана в Совете директоров Банка", - говорится в публикации.

Азербайджан и АБР обсудили приоритеты социально-экономического развития страны (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили приоритеты социально-экономического развития страны (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили приоритеты социально-экономического развития страны (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили приоритеты социально-экономического развития страны (ФОТО)
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