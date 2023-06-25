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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 25 июня 2023 12:45 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в воскресенье Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

12 июня

1,7

19 июня

1,7

13 июня

1,7

20 июня

1,7

14 июня

1,7

21 июня

1,7

15 июня

1,7

22 июня

1,7

16 июня

1,7

23 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0217 маната и составил 1,8593 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

12 июня

1,8261

19 июня

1,8586

13 июня

1,8330

20 июня

1,8552

14 июня

1,8344

21 июня

1,8558

15 июня

1,8344

22 июня

1,8680

16 июня

1,8598

23 июня

1,8587

Средний курс за неделю

1,8375

Средний курс за неделю

1,8593

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений и составил 0,0203 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

12 июня

0,0206

19 июня

0,0203

13 июня

0,0203

20 июня

0,0202

14 июня

0,0202

21 июня

0,0202

15 июня

0,0202

22 июня

0,0202

16 июня

0,0204

23 июня

0,0204

Средний курс за неделю

0,0203

Средний курс за неделю

0,0203

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0047 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0710 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

12 июня

0,0720

19 июня

0,0719

13 июня

0,0718

20 июня

0,0720

14 июня

0,0718

21 июня

0,0720

15 июня

0,0718

22 июня

0,0721

16 июня

0,0719

23 июня

0,0672

Средний курс за неделю

0,0719

Средний курс за неделю

0,0710
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