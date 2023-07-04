БАКУ /Trend/ - 26-28 июля 2023 года бизнес-делегация представителей Татарстана посетит Азербайджан.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), бизнес-миссия организована с целью ознакомления с деловой и инвестиционной средой Азербайджана.

"В рамках бизнес-миссии ожидается ознакомление предпринимателей с индустриальными парками и свободными экономическими зонами, а также возможностями для предпринимателей в области химической промышленности и сфере ковроткачества", - подчеркнули в AZPROMO.

Отметим, что по итогам 2022 года товарооборот Татарстана с Азербайджаном составил более 125 миллионов долларов США, превысив показатель 2021 года почти на 80 процентов.